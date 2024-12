Ieri sera allo stadio Via del Mare dila Juventus ne è uscita ancora una volta con un pareggio, un 1-1, ancora una volta, si tratta dell'ennesimo pareggio stagionale per la squadra allenata daMotta. Infatti, con il risultato della città salentina la Vecchia Signora è diventata la formazione che ha pareggiato più match in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: otto. Inoltre, la squadra di Thiago Motta ha pareggiato otto delle prime 14 partite stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1980/81.