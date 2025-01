Laha stabilito un dato significativo nel 2024 in Serie A, pareggiando ben 21 partite. Questo numero colloca i bianconeri tra le squadre con il maggior numero di pareggi in un singolo anno solare nella storia della competizione. Tuttavia, il record assoluto appartiene ancora al Perugia, che nel lontano 1979 concluse 22 incontri con un pareggio. Questo dato evidenzia un andamento equilibrato della Juventus, ma allo stesso tempo sottolinea una certa difficoltà a trasformare i risultati in vittorie decisive, un aspetto che potrebbe influire sulla corsa ai vertici della classifica o sulle ambizioni stagionali della squadra.