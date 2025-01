Lasi distingue come una delle squadre europee più attente ai giovani talenti, contando su due giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno registrato almeno cinque partecipazioni attive in questa stagione in tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei. Si tratta di Kenan Yildiz, classe 2005, con nove apparizioni, e Samuel Mbangula, classe 2004, con cinque. Questo dato pone la squadra bianconera al vertice in termini di utilizzo di giovani, al pari di Real Betis, Monaco e Manchester City, che anch'esse contano due giocatori con caratteristiche simili. Un segnale di fiducia verso il futuro.