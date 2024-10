Laha sorprendentemente ricevuto due cartellini rossi nelle prime tre partite della UEFA Champions League di questa stagione, un dato significativo considerando che, nelle precedenti cinque edizioni della competizione, la squadra aveva subito lo stesso numero di espulsioni in totale. Questo aumento di sanzioni disciplinari sta sollevando diverse preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, poiché i cartellini rossi possono compromettere pesantemente le prestazioni della squadra in una competizione tanto importante. La squadra bianconera dovrà ora affrontare con maggiore attenzione le prossime sfide, per evitare ulteriori sanzioni e migliorare il suo comportamento sul campo.