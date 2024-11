Le italiane non portano bene ale le francesi non portano bene alla. Una statistica curiosa quella che accompagna l'attesa del match didi questa sera: la squadra di Bruno Genesio, infatti, ha vinto soltanto una delle quattro partite (completano il bilancio un pareggio e due sconfitte) disputate contro formazioni del nostro Paese nella massima competizione europea, ovvero quella per 2-0 contro il Milan nel dicembre 2006. La Vecchia Signora, dal canto suo, ha perso tre delle ultime quattro sfide (vincendo la quarta) di Champions giocate contro avversarie d'oltralpe, incluse entrambe quelle contro il PSG nella stagione 2022/23.