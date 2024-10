Juventus, il dato sui pareggi

Un 2024 non da sogno quello della. Quello di ieri sera all'Allianz Stadium infatti è il pareggio numero 16. Certo, la squadra di Thiago Motta mantiene l'imbattibilità in questa Serie A ed il dato in parte fa sorridere, tuttavia la Vecchia Signora esce dalle mura amiche con soltanto un punto in classifica, perdendo cosi terreno sulla capolista Napoli di Antonio Conte.Oggi Opta ha evidenziato un dato sui pareggi del 2024 della Juventus. Infatti, la Vecchia Signora ha pareggiato 16 delle 30 partite nel 2024 in campionato (10V, 4P), record nei maggiori cinque tornei europei; solo una volta i bianconeri hanno registrato più pareggi in un singolo anno solare nella loro storia in Serie A: 17 nel 1956. Una cosa è certa: se si vuole puntare in alto serve un cambio di marcia.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui