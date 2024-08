La Juventus si prepara a scendere in campo per rinforzare la squadra con un tris di acquisti, puntando su Teune due ali, con i nomi diJr. tra i più gettonati. Il primo obiettivo in agenda sembra essere proprio, che ora appare sempre più vicino alla Juventus grazie ai contatti intensificatisi nelle ultime ore. I colloqui con l'Atalanta sono stati positivi, e l'accordo è ormai in dirittura d'arrivo.L'esclusione di Koopmeiners dalla lista dei convocati per la Supercoppa Europea, una decisione attesa dopo le recenti tensioni con il club bergamasco, ha accelerato le trattative, creando un clima di ottimismo sia ache a. La Juventus è determinata a iniziare un nuovo capitolo con l'olandese a centrocampo, mentre l'Atalanta sembra pronta a voltare pagina, concentrandosi sull'acquisto del suo sostituto, Matt O'Riley, individuato come l'erede ideale di Koopmeiners.Questo complesso puzzle, del valore complessivo di 50 milioni di euro più 5 milioni di bonus, potrebbe essere completato a breve, aprendo così la strada all'arrivo di Koopmeiners sotto la Mole.