Laè pronta a vendere alcuni dei suoi gioielli per finanziare l’assalto a Teundell’Atalanta e ad altri obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. La missione dei bianconeri entra nel vivo grazie a Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano, appena rientrato dal prestito al Frosinone dove ha collezionato 22 presenze, 3 gol e un assist, è pronto a tornare in patria.Il Cruzeiro ha rilanciato la sua offerta iniziale da 4 milioni per Kaio Jorge, comunicando di aver trovato un accordo verbale con la Juventus per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita a favore dei bianconeri.ha già dato il suo ok al trasferimento e per l’ufficialità si attendono solo le visite mediche e le firme sui contratti.Questa operazione rappresenta un affare importante per la Juventus. L’ex giocatore del Santos, ripartito da Frosinone dopo i problemi fisici e la sfortuna degli ultimi anni, era stato acquistato nel 2021 per 1,5 milioni di euro più bonus. La cessione di Kaio Jorge permetterà alladi ottenere una plusvalenza significativa e di reinvestire i proventi sul mercato.Con i fondi ottenuti dalla vendita di Kaio Jorge, la Juventus è pronta a lanciare l’assalto a, uno degli obiettivi principali di Thiago Motta per rinforzare il centrocampo. Il centrocampista olandese dell’Atalanta ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A e rappresenta il profilo ideale per elevare il livello della rosa bianconera.