DaLA NUOVA STRATEGIA ESG"Black, White & More" racconta dunque il connubio tra Bianco e Nero che si rafforzano con il valore di un impegno che abbraccia aspetti sociali, ambientali e di governance, per contribuire ad un futuro più inclusivo e sostenibile, capace di abbattere qualsiasi barriera, e che aspira a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, grazie al coinvolgimento di tutti gli stakeholder.“Black, White & More” è un racconto potente e chiaro che si costruisce su sei pilastri fondamentali:1. Emissions in the Corner - Proseguire e consolidare il proprio piano di decarbonizzazione riducendo le emissioni mediante: (a) l’autoproduzione di energia rinnovabile; (b) l’efficientamento energetico; (c) la promozione della mobilità sostenibile delle tifoserie;2. Assist to Circularity - Favorire il lancio di misure a supporto dell’economia circolare: (a) riducendo il consumo di acqua; (b) recuperando e riutilizzando beni e prodotti distribuiti agli eventi e nelle sedi del club;3. People First - Integrare i temi ESG nella cultura e nelle attività del club, garantendo sviluppo, engagement e benessere ai dipendenti;4. Sustainable Glocal Club - Diffondere i valori fondanti dello sport di equità e lavoro di squadra sia a livello globale che locale, mediante selezionate iniziative con alto impatto sociale sulle comunità locali e sui territori presidiati da Juventus attraverso vari progetti (e.g. Academy);5. Fan Centrality - Creare un network coeso dove diversità, equità e inclusione uniscono tifosi, sportivi e partner. Il Club si impegna a: (a) potenziare il coinvolgimento dei fan club e, più in generale, di tutti i propri tifosi; (b) garantire ai fan piena accessibilità alle strutture sportive;6. Sustainable Leadership. Rinforzare la leadership del Club in ambito Integrated Governance: (a) presidiando il quadro normativo; (b) manutenendo il piano strategico ESG; (c) assicurando una (ri)generazione del valore economico sostenibile.