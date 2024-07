Quanti contenuti di altissimo livello sta sfornando la Juventus ? Il Creator Lab lavora a pieno regime con le varie presentazioni di giocatori e allenatore nuovo. ma come funziona? Qualche retroscena l'ha raccontato in esclusiva- che è stato voce ufficiale della Juventus su Twitch, oltre ad essere da anni content creator tra i più apprezzati del mondo bianconero -, al canale Youtube de ilBianconero : durante la trasmissione- "Nel video di Thiago Motta, la presentazione. Si vede che entra nel Creator Lab, saluta quelli che sono lì e va nelle varie stanze. Con lui e con Khephren vedi tutta la strategia, c’è tutto un tour da fare nelle varie stanze ed è qualcosa di molto bello. Tutto ha il suo timing è in agenda e così si creano i contenuti per le settimane dopo così poi sono tranquilli e pensano al campo. In 3-4 ore fai tutto. Io sono rimasto impressionato la prima volta che sono entrato. La gente lì è molto professionale è fantastico come lavorano".