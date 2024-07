Juventus, i giocatori 'indispensabili' per Thiago Motta

Il primo vero giorno di Thiago Motta da allenatore della Juventus visto che il tecnico ha effettuato in mattinata le visite mediche al J Medical e poi ha trascorso le ore successive al Training Center. Da mercoledì inizierà la preparazione in vista della prossima stagione. Thiago deve ancora incontrare la squadra ma ha già delle certezze da cui vuole ripartire.In particolare, ci sarebbero quattro giocatori che considera indispensabili per la costruzione della nuova Juve. E secondo lasarebbero il capitano Danilo, Cambiaso (che ha già allenato al Bologna), Bremer e Vlahovic.