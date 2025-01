Perché la Juventus vuole Kolo Muani



Un’opzione tattica versatile per Thiago Motta



Occhio al Tottenham

Lasta intensificando i contatti con il Paris Saint-Germain per assicurarsi Randal, individuato come l’alternativa ideale a Dusan. Cristiano, direttore tecnico bianconero, vede nell’attaccante francese un’opportunità di mercato, anche grazie alla possibilità che il PSG contribuisca al pagamento del suo ingaggio da 8 milioni di euro netti annui.Senza cessioni imminenti, lanon può impegnarsi in un investimento significativo per un attaccante, dato che la priorità rimane il rafforzamento della difesa. Tuttavia, il PSG, diversamente dal Manchester United per, potrebbe accettare un trasferimento temporaneo senza opzioni o obblighi di riscatto, facilitando così l’operazione.L’intenzione del club parigino è di liberarsi di un giocatore che non rientra nei piani tecnici di Luis Enrique. Acquistato nell’estate 2023 per 95 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte,non è riuscito a imporsi al PSG: in questa stagione ha collezionato 14 presenze, per lo più spezzoni di partita, con solo 2 gol all’attivo.Oltre che un’alternativa apotrebbe rappresentare una soluzione tattica interessante per Thiago Motta. Grazie alla sua capacità di muoversi anche sulle fasce, il francese consentirebbe maggiore flessibilità nell’attacco bianconero. Questo aspetto potrebbe rivelarsi cruciale per il tecnico, desideroso di ampliare le opzioni a disposizione nella seconda metà della stagione.La Juventus non è l’unica squadra interessata a. Il Tottenham ha iniziato a sondare il terreno per il francese, ma i bianconeri stanno cercando di accelerare i tempi per anticipare i rivali inglesi. I prossimi giorni saranno decisivi per determinare il futuro dell’attaccante e le mosse della Juventus sul mercato.