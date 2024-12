Dici Coppa Italia, dici Juventus. Dal 2014-15 a oggi, i bianconeri hanno sollevato il trofeo per ben, quattro delle quali consecutive, confermandosi protagonisti assoluti della competizione. In altre due occasioni sono arrivati in finale e in altre due si sono fermati in semifinale. Numeri che raccontano una storia di dominio e costanza, rendendo la Juventus la squadra più titolata della Coppa Italia, con 15 successi in bacheca.Per ritrovare un’eliminazione precoce agli ottavi di finale, bisogna tornare indietro di quasi vent’anni, alla stagione 2004-05. All’epoca, con Fabio Capello in panchina, la Juventus fu estromessa dall’Atalanta: sconfitta per 2-0 all’andata a Bergamo e pareggio 3-3 al ritorno a Torino. Da allora, i bianconeri hanno costruito una tradizione di successo che li ha resi autentici specialisti della competizione.