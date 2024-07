Michelesi è distinto come il portiere più efficace nel prevenire gol nei principali cinque campionati europei della stagione 2023/24. Secondo il modello degli Expected Goals on Target (xGOT), Di Gregorio ha evitato 12,3 gol che sarebbero stati statisticamente attesi. In totale, ha subito 35 gol (escluse le autoreti) a fronte di 47,3 xGOT contro, come riporta Opta. Questo dato evidenzia la sua straordinaria capacità di parare tiri difficili e contribuire in modo significativo alla difesa della sua squadra, rendendolo fondamentale tra i pali. La sua prestazione lo pone al vertice tra i portieri europei per efficienza.