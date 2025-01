Kolo Muani Juve, i numeri stagionali

Presenze: 14

Minuti: 453'

Goal: 2

Assist: 1

è uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio. L’attaccante classe ’98, in uscita dal PSG a causa dello scarso impiego sotto la guida di Luis Enrique, è finito nel mirino di Juventus e Milan. Entrambi i club cercano un rinforzo per l’attacco, puntando su un prestito per evitare investimenti onerosi. La Juventus lo considera una valida alternativa a Vlahovic, viste le incertezze fisiche di Milik, mentre il Milan è interessato a un’opzione simile. Tuttavia, il suo ingaggio elevato, circa 8 milioni di euro netti a stagione, potrebbe complicare l’affare per le squadre italiane.