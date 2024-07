Juventus, com'è andato il primo allenamento

E' iniziata anche sul campo l'era Thiago Motta visto che ieri c'è stato il primo allenamento della Juventus. I bianconeri convocati per l’inizio ufficiale della stagione, scrive La Stampa, hanno subito preso dimestichezza con la filosofia e lo spirito del tecnico italo-brasiliano.L’impatto del tecnico, si legge, è stato ottimo, così come i segnali lanciati dai giocatori presenti (anche quelli con il futuro in bilico o che non rientrano nel progetto). Thiago si muove già con sicurezza e con la giusta energia per aprire un nuovo corso. Il lavoro non manca in questo cantiere appena inaugurato, ma si è iniziato subito a fare sul serio in attesa del rientro dei 13 nazionali reduci da Europei e Copa America.