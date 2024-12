La frattura tra laha reso ancora più evidente la necessità del club bianconero di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. Una situazione già complicata dagli infortuni di Bremer e Cabal, entrambi fuori causa per il resto della stagione a causa della rottura dei legamenti crociati del ginocchio.Attualmente, Thiago Motta può contare soltanto su due difensori centrali di ruolo: Federico Gatti e Pierre Kalulu. Un numero decisamente insufficiente per affrontare gli impegni della seconda parte di stagione, soprattutto considerando la densità del calendario tra campionato e coppe.In questa situazione critica, Motta ha già sperimentato l’utilizzo di Manuel Locatelli in posizione arretrata. Il centrocampista è stato adattato come difensore centrale in alcune situazioni di gioco e ha persino iniziato da titolare in questo ruolo nella partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Tuttavia, questa rimane una soluzione di emergenza più che una scelta strategica a lungo termine.