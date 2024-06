Hasa resta alla Juventus

Luissarà ancora un giocatore della Juventus, almeno da contratto. Il centrocampista bianconero, impegnato con la formazione Next Gen nell'ultima stagione, era in scadenza il prossimoe laha sempre avuto un'opzione unilaterale per prolungare il rapporto.40 presenze e due gol in questa stagione, condita soprattutto da 7 assist che hanno impreziosito un'annata di livello importantissimo. Hasa si candida a diventare uno dei principali volti del settore giovanile, pronto anche al grande salto. Quasi certamente sarà tra i giocatori aggregati al prossimo ritiro estivo di Thiago Motta. E chissà che l'avventura in prima squadra non possa continuare. Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.