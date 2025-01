Hancko Juve, quando scade il suo contratto

La Juventus è al lavoro per rinforzarsi con il calciomercato, e il mese di gennaio sarà decisivo per i movimenti soprattutto in entrata. Il nome che circola ormai da diverse settimane è quello di, sempre tra i giocatori più importanti nella lista di Cristiano Giuntoli. Il difensore del Feyenoord rimane centrale intorno all'ambiente bianconero, nonostante il Feyenoord non abbia aperto alla cessione, almeno per gennaio. I bianconeri però non mollano, e potrebbero stanziare un extra budget proprio per il primo rinforzo in difesa, e questa cifra potrebbe andare a coprire proprio la spesa per Hancko.Il contratto di David Hancko con il Feyenoord scadrà il 30 giugno 2028.