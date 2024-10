Zhegrova Juve, la situazione

Letteralmente inarrestabile, Zhegrova si sta affermando come uno degli esterni offensivi più incisivi in Europa all'inizio di questa stagione. Ha segnato un gol anche ieri con il Kosovo nella vittoria contro la Lituania e, in Ligue 1 con il Lille, ha già messo a segno 3 gol in 5 partite. Edon è un giocatore in continua crescita, con nuovi obiettivi all'orizzonte. Non si lascia intimidire dai nomi degli avversari; in Champions League, ha messo in seria difficoltà la difesa del Real Madrid, contribuendo al sorprendente successo per 1-0 dei francesi, deciso da un gol di David.Giuntoli ha da tempo un grande interesse per Zhegrova, tanto da considerare il suo acquisto per la Juventus nella scorsa estate. Tuttavia, con l'arrivo di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, le possibilità di vedere il talentuoso classe 1999 in bianconero sono diminuite. Anche Atalanta e Roma stanno seguendo attentamente il giocatore, soprattutto in vista della prossima estate. Durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, il Lille ha già respinto diverse offerte per Zhegrova e sembra determinato a resistere anche nella prossima finestra di gennaio. La situazione del giocatore resta quindi da monitorare con attenzione. Lo riporta calciomercato.com.