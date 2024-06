Weah with the goal pic.twitter.com/G6vuAAVrXU — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) June 9, 2024

Nella notte italiana, è arrivata una pesante disfatta per la squadra degliche, in una partita amichevole, ha affrontato la Colombia, perdendo con un risultato netto di 5-1. Nonostante la sconfitta, dal frontearrivano buone notizie. Infatti, l'unica rete segnata dagli Stati Uniti porta la firma di Timothy Weah, giovane esterno in forza alla squadra bianconera. Questa prestazione di Weah è stata una piccola consolazione per i tifosi juventini, che hanno potuto vedere uno dei loro giocatori brillare anche in una partita difficile per la sua nazionale. Il giovane talento ha dimostrato ancora una volta le sue qualità, nonostante il risultato complessivo della partita.