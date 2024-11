Tiago Djalò, i numeri al Porto

sta finalmente trovando il suo ritmo nel, dove è arrivato quest'estate dalla. Dopo un inizio di stagione di adattamento, il difensore portoghese sembra aver iniziato a scalare le gerarchie nel club. Ieri ha disputato la sua quarta partita da titolare, dimostrando un progressivo inserimento nella squadra. Mentre Djalò consolida la sua posizione al Porto, la Juventus si trova in emergenza difensiva e avrebbe bisogno di rinforzi. Tuttavia, un suo ritorno a Torino non è attualmente nei piani della società, che sta valutando altre opzioni per risolvere la situazione nella retroguardia.Presenze: 4Minuti: 354'Goal: 2Assist: o