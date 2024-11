Patriktorna a far parlare di sé, confermandosi protagonista assoluto nella ripresa dei campionati. L'attaccante ceco, recentemente accostato allain ottica mercato, ha messo a segno una straordinaria tripletta nella partita di Bundesliga che vede il suo Bayer Leverkusen avanti per 4-2 contro l'Heidenheim. Con movimenti precisi e una freddezza sotto porta impeccabile, Schick ha guidato l’attacco della squadra, dimostrando una condizione fisica e mentale eccellente. Questa prestazione non solo rafforza il ruolo centrale dell’attaccante nel progetto del Bayer, ma accresce anche l’interesse dei bianconeri, sempre attenti a giocatori capaci di fare la differenza in fase offensiva.