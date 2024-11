Patrik Schick makes it 4-0!pic.twitter.com/93TunVHAyE — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 26, 2024

Periodo d’oro per Patrik, che continua a brillare con prestazioni da protagonista. Dopo la recente tripletta in campionato, l’attaccante ceco ha segnato il suo primo gol in Champions League nel momentaneo 4-0 del Bayer Leverkusen contro il Salisburgo, confermando il suo straordinario stato di forma.Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui la Juventus, che lo avrebbe inserito tra i possibili obiettivi per il mercato invernale. Schick, però, rimane concentrato sul suo percorso con il Leverkusen, dove sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera.