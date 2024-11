Filipha lasciato il segno con il, segnando il suo primo gol con la nuova maglia. L’esterno serbo, arrivato nel club turco durante l’ultima sessione di mercato, ha trovato la rete in una partita importante, dimostrando il suo valore. La sua prestazione ha contribuito a consolidare la posizione della squadra nelle competizioni in corso.Questo traguardo rappresenta un momento significativo per Kostic, che sta cercando di integrarsi al meglio nel sistema di gioco del Fenerbahce e guadagnare un ruolo centrale nella formazione. I tifosi turchi sperano che questo sia solo l’inizio di tanti successi.