Moiseè inarrestabile e continua a dimostrare tutto il suo potenziale. Dopo una stagione difficile, l'ultima con la Juventus, l’attaccante sembra aver ritrovato piena fiducia nei propri mezzi e sta vivendo un inizio di stagione straordinario. Con la doppietta messa a segno in Fiorentina-Roma, partita ancora in corso, Kean ha già raggiunto quota otto gol, confermandosi come uno degli attaccanti più in forma del campionato. La sua ritrovata incisività in area avversaria rappresenta un valore aggiunto per la squadra, che può contare su un giocatore che ha riscoperto il gusto del gol e l’istinto da finalizzatore.