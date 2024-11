Jonathan David, il dato da capogiro

Jonathan David è in scadenza di contratto in estate con il Lille, al momento sembrano basse le possibilità di un suo rinnovo con il club che ieri era ha sfidato la Juventus in Champions League. L'attaccante è stato anche accostato al club bianconero per il mercato estivo. Tuttavia c'è un dato che premia il giocatore:Nei cinque maggiori campionati europei David è il più giovane (classe 2000) ad avere partecipato ad almeno 15 gol in tutte le competizioni in questa stagione (15, 13G+2A).