L’, guidata da Bernardo Corradi, ottiene una vittoria straordinaria in rimonta, superando 3-2 la Polonia in una partita che sembrava persa fino all'89'. La Polonia inizia forte, andando in vantaggio con Majchrzak e Krajewski, ma Alessio, giovane talento della, accorcia le distanze al 79' segnando il 2-1. Poi, negli ultimi minuti, l’Italia ribalta il risultato: al 90' Aaron Ciammaglichella del Torino firma il pareggio, e due minuti dopo, Vacca segna il gol decisivo. Questo successo in Elite League precede la prossima sfida dell’Under 20, il 19 novembre, contro la Romania al Viola Park di Firenze.