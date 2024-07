Raphaelha detto sì alla proposta dele a riportarlo è Fabrizio Romano.L'accordo è ormai in fase di completamento. Il progetto è stato approvato, ma ci vorranno alcuni giorni per rivedere i contratti. Successivamente, saranno necessarie le visite mediche prima di finalizzare tutto. Cescha giocato un ruolo chiave in questa trattativa. Il coinvolgimento dell'ex campione ha contribuito a convincere Varane ad accettare l'offerta del Como, portando entusiasmo tra i tifosi. Ora si attende solo l'ufficialità per vedere Varane vestire la maglia del Como nella prossima stagione e sfidare, alla prima di campionato, laall'Allianz Stadium.