Gli occhi dellasui giovani della. Stando a quanto riportato da TMW, l'esterno destro classe 2001 Mattiaè finito nel mirino di Bari e Reggiana, che sembra essere sulle tracce anche del centrocampista Alessandro, di un anno più giovane. Entrambi sono reduci da due stagioni positive, rispettivamente alla FeralpiSalò e al Lecco, concluse però con la retrocessione in Serie C dopo una sola stagione in cadetteria. Per i due, comunque, non ci sarà spazio in bianconero nel prossimo futuro, nemmeno alla Next Gen: si tratta solo di capire dove li porterà l'imminente sessione di mercato.