Mancano solo quattro giorni all’inizio del campionato per la Juventus, che debutterà contro il Como nel posticipo di lunedì sera. Con il calciomercato ancora in movimento e l’arrivo previsto di quattro nuovi giocatori per Thiago Motta, l’allenatore ha iniziato ieri a preparare l’esordio con una rosa ridotta. Nicolò, Jonase Samueloffriranno una minima profondità alla panchina, ma Motta dovrà fare affidamento su soli due giocatori di movimento oltre ai titolari per l’inaugurazione ufficiale dell’Allianz Stadium. Non saranno disponibili Arkadiusz, Fabioe Vasilije, tutti infortunati, e ci sono anche otto giocatori esclusi dal progetto in attesa di definire il loro futuro.