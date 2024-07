Bremer Juve, il messaggio social

Bremer Juve, il futuro

Un messaggio chiarissimo, un messaggio che sembra spegnere anche gli ultimi spifferi rimasti che lo vedrebbero in partenza quest’estate. Gleisonscrive sui suoi canali social e sembra una sentenza per quello che riguarda il suo futuro a breve termine.Maglia vintage della Juventus indosso, questo il messaggio di: “Da due anni orgoglioso di far parte di questa storia gloriosa!”.C’è stato l’interessamento del Manchester United e poi quella clausola che scatterà dalla prossima estate ma che sembrava poter mettere in bilico il suo futuro. Niente di tutto ciò: Bremer ha scelto di restare, la Juventus e Thiago Motta hanno scelto di puntare ancora su di lui.