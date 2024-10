Gleison #Bremer é arrivato al JMedical per gli esami strumentali in seguito all’infortunio di ieri sera pic.twitter.com/raMY5naF5n — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) October 3, 2024

Sono momenti di ansia in casa Juventus per le condizioni di Gleisonche è uscito dal campo dopo solo sette minuti di gara ieri sera contro il Lipsia per un infortunio al ginocchio. Sono da poco passate le undici di questa mattina quando il difensore brasiliano della Juventus è arrivato alper sottoporsi agli esami strumentali e capire l'effettiva entità dell'infortunio. Le prime sensazioni da Lipsia parlavano di un timore per la lesione del legamento crociato. Di seguito il video del suo arrivo