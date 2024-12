Thiago Motta ritrova il Bologna da avversario ma non Riccardo Calafiori, suo pupillo. Nonostante l'interesse della Juventus, Calafiori si è trasferito all'Arsenal per 45 milioni. Motta e Giuntoli hanno quindi puntato su David Hancko del Feyenoord, apprezzato per le sue doti difensive e di costruzione. Dopo una serie di osservazioni,ha assistito personalmente alla partita dicontro il Manchester City, confermando le sue qualità. La Juventus ora esplora la possibilità di anticipare l'affondo, con la cessione di Fagioli o Douglas Luiz per finanziare l'operazione.