Il tempo stringe per la, con due scadenze imminenti che pesano sul lavoro di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Il campionato è alle porte, con l'esordio previsto il 19 agosto contro il Como, e il mercato si chiuderà tra meno di tre settimane, il 30 agosto. La dirigenza bianconera è consapevole della necessità di accelerare le operazioni per rafforzare una rosa attualmente ridotta, soprattutto in termini di alternative in panchina.Thiago Motta si trova a lavorare con una rosa piuttosto limitata, composta da circa quindici giocatori di movimento, esclusi gli infortunati Miretti e Adzic. Questa situazione impone una rapida azione sul mercato per aumentare la qualità del gruppo e ampliare le opzioni disponibili, sia per i titolari che per i cambi.In questo contesto, il direttore tecnicoè impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo. Non a caso, il dirigente toscano ha scelto di restare in Italia,Questa decisione è indicativa della pressione e dell'urgenza di completare la rosa.