Navigare tra le incertezze e le mille opzioni non è semplice, ma a metà ottobre le idee alla Continassa cominciano a farsi più chiare. Questo è fondamentale per prepararsi adeguatamente e per evitare di commettere vecchi errori, come le corse affannose negli ultimi giorni di mercato che portano a ingaggiare promesse anziché veri campioni.Esempi come Alcaraz e Djalò dimostrano come sia rischioso operare in questo modo, soprattutto in una stagione con pochi impegni, dove l’unico trofeo in palio era la Coppa Italia, poi vinta, oltre al campionato.Attualmente, l'unica certezza riguardo al mercato di gennaio per la Juventus è che Cristiano Giuntoli è già al lavoro per pianificare le mosse future.