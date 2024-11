Locatelli in nazionale, il commento di Giuntoli

Manuel Locatelli è stato convocato con l'Italia dopo l'infortunio di Ricci. Per il centrocampista della Juventus è un ritorno in nazionale dopo diverso tempo. Mancava infatti in azzurro da marzo.ha commentato a Sky la convocazione del giocatore, apprezzando per il lavoro che sta facendo con la Juventus: "Un ragazzo straordinario, molto serio, applicato, ha grandi doti tecniche, molto intelligente. L'avvento di Motta può esaltarne le caratteristiche, questa è la testimonianza e siamo molto contenti."