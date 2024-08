Questa sera, l'attenzione dei tifosi della Juventus sarà tutta concentrata sull'Allianz Stadium, dove la squadra difarà il suo esordio stagionale contro il Como. Tuttavia, per la dirigenza bianconera, la giornata non è solo segnata dall'attesa del calcio d'inizio. Con la sessione di calciomercato che si avvia verso la conclusione tra appena 11 giorni, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha molto su cui concentrarsi.In particolare,è in attesa di sviluppi decisivi su tre trattative cruciali. La prima riguarda Teun, centrocampista dell’Atalanta, di cui parleremo più approfonditamente in un altro articolo. Altre due trattative fondamentali riguardano Nicolas Gonzalez, esterno della Fiorentina, e Pierre Kalulu, difensore del Milan. Entrambi i trasferimenti sono vicini alla conclusione e potrebbero definire ulteriormente la rosa a disposizione di Motta.