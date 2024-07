Nella testa di Cristiano Giuntoli continua ad esserci un nome su tutti, Teun Koopmeiners. L'olandese è il grande obiettivo della Juventus che nelle prossime settimane proverà a trovare l'accordo con l'Atalanta. Una strada è quella delle cessioni importanti come sarebbe quella di Federico Chiesa. E secondo Tuttosport, il direttore tecnico della Juventus sta pensando anche di fare un piccolo sconto a chi vuole l'esterno per velocizzare i tempi del suo addio e di conseguenza del possibile arrivo di Koopmeiners. Dai 25 milioni richiesti, la Juve, si legge, potrebbe scendere a 20 più bonus. Giorni cruciali per il futuro di Chiesa e...Koopmeiners.