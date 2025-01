Giuntoli a Sky: le parole sul mercato

Le parole di Cristiano Giuntoli nel pre partita diai microfoni di Sky: "Partita molto importante come le prossime, dobbiamo cercare di invertire la tendenza, portare a casa più partite, questa può essere l'occasione giusta"."Finchè non formalizziamo non mi piace parlare dei singoli, ci stiamo muovendo su un po' di profili per aumentare numericamente la rosa e aumentare un po' la qualità, fiduciosi di dare al mister a breve qualche elemento in più per darci una mano viste le tante assenze che abbiamo avuto nel girone di andata".ARAUJO E LA STRATEGIA IN DIFESA - "La Juventus vuole sicuramente aumentare la qualità e la quantità dei giocatori, siamo pronti a farlo, vedremo le situazioni, ancora non c'è niente di definitivo con nessuno ma siamo fiduciosi di dare al mister a breve qualche giocatore bravo"."Ci sono mancate energie tante volte per mancanza di rotazioni, siamo sempre stati in affanno, poi è chiaro che vogliamo fare di più, come ha detto il mister siamo tutti arrabbiati perché vogliamo fare di più".