Quanto è cresciuto il valore di mercato di Cambiaso

Laè sempre più aggrappata ai suoi giovani, e lo sarà ancora a lungo se si guarda per esempio alla sola difesa, reparto in piena emergenza dove da qui a gennaio si prevede un aumento del minutaggio di gente come. La buona notizia è che non manca la qualità nel gruppo anagraficamente più fresco della rosa bianconera, dove spicca proprio il giocatore più impiegato in assoluto da Thiago Motta in questa prima parte di stagione: si tratta di, a quota 1.297 minuti (due in più dell'intoccabile Dusan Vlahovic), che negli ultimi mesi è stato protagonista di un evidente percorso di crescita che, non a caso, ha attirato l'attenzione di una big europea come il Real Madrid.Crescita, quella dell'esterno azzurro, che naturalmente si ritrova anche nel valore del suo cartellino, che è almeno triplicato dal suo arrivo alla Juventus: secondo i dati Transfermarkt, dall'ottobre 2023 a oggi si è passati da 10 a 30 milioni di euro, anche se chiaramente la base di partenza di un'eventuale trattativa - che però non ci sarà, perché i bianconeri ritengono Cambiaso incedibile - sarebbe molto più alta.