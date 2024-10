Juventus, 6 giocatori in campo nati dopo il 2002

Nicolò Savona (2003)

Samuel Mbangula (2004)

Jonas Rouhi (2004)

Kenan Yildiz (2005)

Lorenzo Anghelé (2005)

Vasilije Adzic (2006)

Nella notte dell'Allianz Stadium, latorna ad assaporare il successo in campionato davanti al proprio pubblico imponendosi di misura nei confronti della Lazio, ridotta in dieci per quasi 75 minuti dopo l'espulsione di Romagnoli per fallo da ultimo uomo ai danni di Kalulu. Una Juve che, dunque, ritrova i tre punti e, in attesa di conoscere i risultati di Napoli e Inter, si piazza provvisoriamente al comando della classifica della Serie A.Nel finale di gara, c'è stato spazio anche per, il montenegrino - classe 2006 - ha infatti esordito in gare ufficiali con la maglia bianconera. Un ingresso in campo, quello del giocatore ingaggiato dal Podgorica, che permette ai bianconeri di aggiornare un dato relativo a questo campionato all'insegna della linea verde. Con Adzic, infatti, sono ben sei i calciatori della Juventus nati dopo il 2002 ad essere scesi in campo in queste prime otto giornate di campionato.





