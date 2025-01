Juventus, Thiago Motta non cambia il programma: giorno libero dopo la Champions

Juventus, giorno libero dopo il Benfica

Laè uscita tra tantissimi fischi dopo la sconfitta contro ilIl disappunto dei tifosi, già evidente alla fine del primo tempo, è aumentato al triplice fischio, che ha visto i bianconeri perdere 2-0 e chiudere la prima fase della competizione nel peggiore dei modi. Una serata che evidenzia il momento difficile della squadra, reduce da due sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle ultime 10 gare disputate. Il prossimo impegno della Juve sarà quello sempre all'Allianz Stadium, contro l'Empoli.

La preparazione alla sfida di campionato (domenica ore 12:30), che la Juve non può assolutamente sbagliare, inizierà domani, a due giorni dalla gara, era stato concesso il giorno libero post Champions. La sconfitta e in generale la brutta prestazione dei bianconeri non ha cambiato i piani da questo punto di vista, con Thiago Motta che ritroverà i giocatori domani.