Anche laha trascorso questo questo martedì 3 settembre in campo. La squadra femminile bianconera si è allenata all'Allianz Training Center dopo la vittoria di domenica contro il Sassuolo per 6 a 3, mettendo già nel mirino l'amichevole di sabato pomeriggio contro il Lione e, soprattutto, il prossimo impegno di campionato, quello contro il Como del 14 settembre, in casa. Subito giornate intense, dunque, per le ragazze di mister Massimiliano Canzi, che hanno iniziato la stagione con il piede giusto e ora puntano a confermarsi.