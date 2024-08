Oggiavrà un incontro cruciale con la Fiorentina per discutere del suo futuro. Questa giornata rappresenta un momento chiave per il destino dell'attaccante argentino, il cui futuro è al centro di molte speculazioni. Tra i club interessati a Gonzalez, la Juventus mantiene un forte interesse e segue attentamente la situazione. I bianconeri sono pronti a intervenire nel caso in cui ci siano segnali di una possibile separazione tra il giocatore e il club viola. La Juventus, alla ricerca di rinforzi in attacco, potrebbe approfittare della situazione per portare Gonzalez a Torino e arricchire il proprio organico.