Pausa nazionali, quali giocatori della Juventus non sono stati convocati

Vlahovic

La prima pausa per le nazionali è iniziata con le squadre impegnate tra Nations League e qualificazioni ai Mondiali (in Sudamerica). Come al solito, lae le altre big perdono diversi giocatori in queste due settimane ma a differenza di altre volte, i bianconeri che resteranno alla Continassa per allenarsi sono un buon numero. Thiago Motta può sorridere.In totale sono dieci (oltre ai quattro infortunati,) i giocatori che non sono stati chiamati in nazionale e che quindi saranno a disposizione di Motta nei prossimi giorni. E tra questi ci sono anche nomi importanti. Su tutti ovviamente, gli ultimi acquisti visto che dei tre arrivati la scorsa settimana, ovveroolo l'argentino è impegnato con la nazionale. Koopmeiners e Conceicao rimarranno a Torino ed è la miglior notizia possibile per il tecnico, che avrà modo di conoscerli e inserirli nei meccanismi di squadra.Oltre a loro, la presenza di Douglas Luiz non è da sottovalutare; il centrocampista lavorerà con l'obiettivo di prendersi un posto da titolare già nella prossima gara, ad Empoli. Magari in coppia con. Di seguito la lista di tutti i giocatori della Juventus non convocati in nazionale.