Juve, i numeri dei giocatori impegnati con le nazionali

Andrea Cambiaso (Italia) : 90 minuti, 1 gol

: 90 minuti, 1 gol Michele Di Gregorio (Italia) : 0 minuti

: 0 minuti Nicolò Fagioli (Italia) : 20 minuti

: 20 minuti Danilo (Brasile) : 90 minuti

: 90 minuti Kenan Yildiz (Turchia) : 22 minuti

: 22 minuti Juan Cabal (Colombia) : 0 minuti

: 0 minuti Weston McKennie (Stati Uniti) : 0 minuti, rientrerà a Torino

: 0 minuti, rientrerà a Torino Nicolò Savona (Italia under 21) : 0 minuti

: 0 minuti Samuel Mbangula (Belgio under 21) : 71 minuti

: 71 minuti Vasilije Adzic (Montenegro under 21) : 0 minuti

: 0 minuti Jonas Rouhi (Svezia under 21): 90 minuti

La pausa nazionali sta vedendo tanti giocatori della Juventus coinvolti con le rispettive squadre. Tra nazionale maggiore e under 21, la Juve può contareper gli impegni della. Non tutti, però, sono già scesi in campo, anzi, c'è chi dovrà tornare in anticipo a Torino.lascerà infatti il ritrovo della nazionale statunitense per alcuni problemi fisici. Ma come stanno andando tutti gli altri giocatori? Andiamo a scoprirlo.