La Gazzetta dello Sport commenta così l'ennesimo pareggio della, quello arrivato ieri contro la Fiorentina: "Pareggite acuta. Il grande spreco. Il grande sonno (in difesa). Mille prospettive per inquadrare un altro 2-2, l’undicesimo pari della Juve, il quinto nelle ultime sei. L’ennesima delusione di una stagione che si sta complicando dannatamente.. C’è riuscita soffrendo solo con il Monza. In compenso è bravissima a dilapidare il buono che le riesce e che, contro la Fiorentina, non era stato poco. Ai punti meritava più dello striminzito 2-1 da “corto muso” che ormai è l’etichetta delle sue prestazioni".E ancora: "Ma, come sempre, non sa gestire la partita, i finali, i momenti di pericolo . Non ha un regista che dia sicurezza.Non è blindata in difesa né implacabile in attacco. Schiera fuori ruolo pedine chiave come Koop e Yildiz,. Ora trascorrerà un Capodanno al gelo dei -9 da Atalanta e Napoli, con la prospettiva di precipitare oltre il livello di guardia del sesto posto".