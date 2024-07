L'islandese Albertha disputato una stagione straordinaria con la maglia del. Molto della salvezza del Grifone è passata per i suoi gol e i suoi assist. Tra campionato e Coppa Italia il giocatore ha segnato 16 reti e fornito 5 assist vincenti ai compagni. Numeri importanti. Laresta vigile sull'islandese, ma non ci sono solo i bianconeri. Tante altre squadre di Serie A lo stanno monitorando.Calciomercato.comil club ligure non farà sconti a nessuno per il suo diamante: 35 milioni, altrimenti non parte.