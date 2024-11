Udinese-Juventus, come arginare Lucca e Touré?

"Sicuramente affronteremo una squadra forte fisicamente, ben strutturata" ha detto ieri in conferenza stampa il tecnico della Juventus Thiago Motta riferendosi all'Udinese che affronteranno oggi alle 18 alla Dacia Arena di Udine. I friulani infatti hanno ben due giocatori che superano i due metri di altezza: un difensore ed un attaccante. Isaake Lorenzo(di cui vi abbiamo parlato ieri QUI ). Come li arginerà Thiago Motta?La Vecchia Signora nelle ultime due giornate ha subito 6 goal, un numero tutto meno che incoraggiante. Evidenti crepe difensive complice anche l'infortunio di Gleison Bremer. Quindi come farà questa sera Thiago Motta? Le sensazioni portano verso la coppia difensiva composta da Pierree Federico. Il francese reduce da un turno di riposo contro il Parma. Velocità e tempismo di Kalulu insieme alla grande fisicità di Gatti potrebbero essere la soluzione migliore nello scacchiere di Motta per arginare la fisicità friulana.





